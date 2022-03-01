「最美性學博士」許藍方去年被拍到約會男星王少偉，傳出交往ing，雙方經紀人趕緊否認，但王少偉鬆口「不排斥有發展可能」，未把話說死。近日許藍方上小S（徐熙娣）的節目被問到是否有跟王少偉談戀愛，靦腆地給出回應。

小S在節目《小姐不熙娣》丟直球問許藍方「你現在是不是在跟王少偉交往啊？」、「他在追你嗎？」、「曖昧？」均被許藍方大力搖頭否認：「沒有」，小S不死心，繼續逼問：「他不是你喜歡的類型？」許藍方回應：「就朋友吃飯，（一共）四個人。」

小S最後撂狠話：「你不要有一天被我抓到你跟他在一起喔，因為你也知道我是神預言。」許藍方才害羞地笑回：「目前還沒有。」現場來賓頓時異口同聲地「哦～」一聲，小S更激動地說：「保留語氣，OK，就是可能男生愛她，你知道的。」

王少偉去年12月被拍到跟許藍方一同慶生，態度相當大方，承認對女方很有好感，但否認會跟邱澤與許瑋甯一樣閃婚，強調「婚姻我一定按部就班來，注重當下的慢活」；而許藍方當時PO一篇迎擊酸民的文章，更直接tag王少偉的帳號及YouTube頻道，用正面的態度回應傳得沸沸揚揚的緋聞。事隔3個月，王少偉、許藍方彼此還在互相認識，未來的發展備受關注。