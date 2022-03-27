「最美性學博士」許藍方因在YouTube頻道傳遞兩性衛教話題而爆紅，現在還是小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》的班底之一，但人紅是非多，她常飽受黑粉的挑釁、言語攻擊，面對被問到有無想過退圈或放棄，許藍方發文回應了。

許藍方昨（26日）在社群媒體PO文表示，很多人問她「會不會因為這樣妳想過要退出或放棄？」，許藍方坦言過去一年的衝擊和心智訓練，加上自身叛逆反骨又固執的個性，每次看到有人惡意打擊勇敢做自己的一方，都會告訴自己不可以放棄，她認為每個人渴望自由的靈魂都是獨一無二，不該有模組，更不該被塑造成社會想要的樣子，「我堅信『沒有人想被限制，我們又憑什麼去管別人？』，如同我深信『性與慾望原本就存在』，為什麼要選擇用視而不見、聽而不聞的方式學習這麼實相的存在，讓被恐懼扭曲的人心活在無法快樂的日子。」

眼見伊能靜與庾澄慶（哈林）支持20歲兒子「小哈利」男扮女裝的新聞，留言底下常充滿惡意，以及自己和員工上節目也無故被酸民當箭靶，許藍方開始懷疑是否努力得不夠，更罕動怒反擊：「當你想打下無聊的言論爭辯的時候，請先想想自己為什麼不能接受別人做他想做的事，到底關你屁事？！過好自己的生活和尊重別人真的有那麼難嗎？」

許多網友見狀，紛紛留言力挺許藍方：「不違背絕大部分常理下，做自己就對了」、「我好喜歡您的存在，可以把帶有顏色的性學知識用這麼正面的教給大家，這一切不容易，請繼續堅持喔」、「從妳的文章，可以看出妳的成長，果然是成熟有魅力的女人」。