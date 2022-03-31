基隆小吃店群聚延燒，衛福部長陳時中昨宣布將在基隆市實施「類普篩」，不少網友嘲諷指揮中心又創造新名詞，似乎是為過去堅持不普篩找台階下。感染科權威、台大醫院小兒部醫師李秉穎今被問到何為「類普篩」，他先是納悶表示「我也不知道」，隨後猜測「可能是不強制所有人去做篩檢」。

國內疫情再起，民眾擔憂恐重演去年5月的慘況。李秉穎今天接受廣播節目專訪時表示，目前大家都有共識，不能一直追求清零，有些疫情發生是在所難免的，在防疫規範慢慢放鬆之下，大家要習慣有一點疫情。

台灣近一周新增逾百例本土個案，李秉穎認為「不算是大爆發」，幾千人才叫做大爆發，但台灣如果持續下去，確實有可能大爆發，重點在於合理的解封、合理的小規模流行，最重要的是不要影響重症醫療，像是去年5月的疫情「我就覺得有點受不了」，北部病人因為醫院不夠住，只能往南部送，有些輕症病人在家死亡。

「COVID-19實在很討厭，我們想要跟它共存，可是它又不想跟我們共存。」李秉穎認為，像是韓國近期也面臨疫情大爆發，每天平均死亡人數是300多人，換算成台灣是150人，這是很大的負擔。

陳時中昨赴基隆視察疫情，並宣布將實施「類普篩」，遭外界質疑雙標，為何去年在雙北疫情嚴重時堅持不實施普篩？李秉穎認為，過去很多人講普篩，但當時社區沒有疫情，普篩沒有意義，而現在看起來是社區有隱藏的疫情，如果要找到更多病人，就是要普篩，無論有沒有症狀都來做篩檢。

主持人詢問「為何叫做類普篩，而不是普篩？」李秉穎先是愣了一下回答「我也不知道」，隨後猜測原因可能在於「不強制所有人去做篩檢」，不過他提到，國外有些地方雖說是普篩，但也沒有強制性，例如冰島普篩，民眾去做篩檢的比例只有百分之幾十，「你要篩我給你篩，你不篩我也不會給你處罰」。

李秉穎指出，普篩最準確的方式當然是核酸（PCR），但成本高、需要專門人員，而這次基隆類普篩主要是家用快篩試劑，診斷正確性不是那麼高，但是比較方便。他也提醒，如果有感冒症狀，應該直接做PCR篩檢。

基隆確診數目快速增加，如果清明即將到基隆掃墓探親，是否也需要先快篩？李秉穎表示「不必啦！全台灣到處都有病毒，只是基隆疫情稍微比較嚴重而已，到其他地方都是有風險。」