台產證實1內勤員工確診 接觸同事快篩皆採陰 16:342022/04/06 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台產證實1內勤員工確診，相關接觸同事快篩皆採陰。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台產今證實，接獲衛生單位通知，有1名內勤同仁經PCR檢測後呈陽性結果，目前該員工與其密切接觸者已由衛生單位安排隔離。 台產表示，接獲通知後已啟動防疫標準作業程序，除了完成工作場所清消作業外，也同時安排相關同仁進行快篩，結果出爐均為陰性；台產表示，此單一事件不影響公司整體營運。 十興國小全校師生採檢 楊文科視察：不要驚慌 桃園＋10多為居隔陰轉陽 鄭文燦籲定期快篩將常態化 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #台產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土連6日破百人確診 陳時中曝3對策 15:152022/04/06 生活 企業分流防疫 台哥大居家辦公10天 04:102022/04/06 生活新聞 基隆警察群聚結案 快篩試劑首日3小時發光 04:102022/04/06 生活新聞 東華大學2生確診室友快篩採陽 校方緊急停課11天 11:342022/04/06 生活 台灣權王－疫情再起 泰博瑞基認購搶手 04:102022/04/06 證券．權證 《科技》疫情拉緊報 電信三雄防疫動起來 09:082022/04/06 財經 宜蘭停車場輪胎遭放風 網驚如「殺人行為」 10:482022/04/06 社會 不能大「疫」 太平警強力稽查小吃部及遊藝場 15:112022/04/06 社會 本土疫情升溫 花蓮校園暫不開放校外人士進出 10:152022/04/06 生活 苗栗確診＋1居家隔離快篩陽性送醫收治 足跡遍布苗栗4鄉鎮 12:142022/04/06 生活 索取踴躍！基隆愛心篩檢計畫 七堵區中午12時試劑全數發放 14:302022/04/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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