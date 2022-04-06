台產今證實，接獲衛生單位通知，有1名內勤同仁經PCR檢測後呈陽性結果，目前該員工與其密切接觸者已由衛生單位安排隔離。

台產表示，接獲通知後已啟動防疫標準作業程序，除了完成工作場所清消作業外，也同時安排相關同仁進行快篩，結果出爐均為陰性；台產表示，此單一事件不影響公司整體營運。

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