台產今證實，接獲衛生單位通知，有1名內勤同仁經PCR檢測後呈陽性結果，目前該員工與其密切接觸者已由衛生單位安排隔離。

台產表示，接獲通知後已啟動防疫標準作業程序，除了完成工作場所清消作業外，也同時安排相關同仁進行快篩，結果出爐均為陰性；台產表示，此單一事件不影響公司整體營運。