寧夏回族自治區吳忠市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部辦公室6日通報，該市下轄同心縣發現2例陽性檢出人員，使得大陸這一輪Omicron變異毒株引發的疫情，僅存西藏尚未被波及。

大陸界面新聞報導，4月6日下午大陸國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍在國務院聯防聯控機制記者會表示，3月1日-4月5日，大陸累計報告本土感染者17萬6455例，波及29個省分，總體呈現流行範圍廣，規模性疫情與散發疫情交織，外溢病例及續發疫情多發等特點。

本輪Omicron變異毒株引發的疫情仍在發展中，大陸31個省、市、自治區多數已發現感染者，此前僅有西藏和寧夏兩個自治區尚未被波及。

通報顯示，4月6日凌晨2時許，同心縣對區外返寧居家健康監測人員例行核酸檢測時，檢出1名李姓上海返寧陽性人員，9時許經自治區疾控中心複核檢測，結果為陽性。同心縣同步對李某母親（李某居家健康監測期間共同生活人員）馬某進行核酸檢測，經區、縣兩級檢測，結果均為陽性。

目前，2人已轉入自治區第四人民醫院隔離診療，對其密切接觸者、次密切接觸者、風險監測人員開展全面追蹤管控。

行程軌跡顯示，23歲李姓男子家住同心縣丁塘鎮李崗子村，在上海市黃浦區瞿溪路830匯暻廣場從事視訊監控工作。3月29日乘坐上海至烏魯木齊Z40次列車於3月30日到達西安，當日21時許乘坐廣州至銀川K1297次列車於3月31日6時許到達同心，全程佩戴口罩乘計程車到家中並落實居家健康監測措施，現已轉入自治區第四人民醫院隔離診療。

李某3月29日在上海、30日在西安、4月2日在同心縣三次核酸檢測均為陰性。

李母馬某49歲，同心縣丁塘鎮李崗子村務農。4月3日、5日前往李崗子村回回樂超市購物，期間自述再無外出，現已轉入自治區第四人民醫院隔離診療。

4月6日，同心縣應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部發布通告，決定對同心縣全境暫時實行封閉式管理。對縣內高速路口、各省幹線、縣鄉村道路等省市縣界出入口實施嚴格交通管控，除原材料運輸車輛、民生保障車輛、抗疫物資運輸車輛、公務用車通行外，其餘所有車輛原則上進行勸返。縣內所有居民一律不得離開同心。