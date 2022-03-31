本土疫情多點齊發，今（31日）新增87例確診，創下今年新高紀錄。實際上，台灣要選擇清零還是與病毒共存，一直是網友熱烈討論的話題，不過稍早在疫情記者會上，指揮官陳時中透露，「還沒有到放棄清零或不檢驗的時間點」，並強調，與病毒共存是趨勢，但台灣目前的染疫率千分之一不到，還有很多措施能因應疫情。

台灣近5天（27日起）已累計293例確診，讓民眾相當緊張。對此，昨（30日）台北市長柯文哲也在北市防疫因應記者會上向中央喊話，認為應該在疫情爆發前夕想清楚，台灣的防疫戰略究竟是要選擇清零，還是與病毒共存。

稍早疫情記者會上，指揮官陳時中針對這部分回應，目前台灣還不到放棄清零或不檢驗的時間點，因為目前國內的染疫率還不到千分之一，而國外實施與病毒共存的國家染疫率都在2成以上，兩者背景完全不同，「在國內染疫率相對比國際低的情況下，還是會以維持社區安全為主」。

而後又有記者提到，「今早部長在立法院接受訪問時提到，Omicron的傳播力非常強，台灣未來有可能走向共存。」對此，他也補充說明，「與病毒共存我想是一個趨勢，如果一個國家的染疫率超過20%就不得不共存」，並再次強調，台灣目前的染疫率千分之一不到，還有可以做很多的相關措施和整備來因應疫情。

此話一出，立刻在PTT上掀起討論，鄉民紛紛回應，「又不共存了嗎，我好亂」、「所以是要清零嗎，說清楚」、「確診的人不夠多，多了就共存的意思」、「不共存可以，可是管制也沒去年嚴格怎清零」、「不共存想清零，就升三級加嚴管控啊」、「既不升三級，也不共存，所以是幹嘛」、「類共存+類清零」。