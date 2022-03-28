45歲藝人何妤玟前年與化工業小開邵天成離婚，後來復合婚前舊愛大隸不到1年再恢復單身，全力衝刺事業和照顧小孩。近日她上節目脫口一句話激怒主持人小S，遭到對方反嗆「難怪妳會離婚」，空氣瞬間凝結。

何妤玟最近在節目《小姐不熙娣》表示，自從跟前夫離婚後，兩人的關係反而變好，因為何妤玟是個會要求丈夫必須非常愛她且願意付出的人，眼裡容不下一粒沙，如今和前夫剩孩子的爸及朋友身份，反而能輕鬆地相處，何妤玟更誇讚前夫長得帥、身高191cm，比小S丈夫許雅鈞更高，語氣帶有牽線意味，讓小S急喊：「我跟我老公感情很好，我幹嘛為了191的人跟他離婚啊！」

後來聊到瘦身法寶，何妤玟舉例女藝人復出時，會被部份媒體狠批「Super Star臉有點腫」，小S馬上對號入座：「幹嘛諷刺我？」並狂問其他人自己是不是瘦了，未料何妤玟繼續推薦小S使用瘦身法寶，還要她看在自己結婚又離婚的份上求諒解，小S仍未撫平怒火，飆罵：「我覺得難怪妳會離婚，因為妳真的很討人厭！」何妤玟中箭後沒在怕，再回嘴：「但你不得不承認我現在臉還是比妳V一點喔。」場面瞬間變得火藥味十足。