51歲「日劇男神」竹野內豐曾拍過《長假》、《海灘男孩》等紅遍日本演藝圈，去年再以《鴉色刑事組》大受好評，未料《鴉色刑事組》電影版開拍之際，竹野內豐整整2周下落不明，富士電視台急到傳祭出100萬日圓（約台幣23.5萬元）懸賞金尋人。不過，竹野內豐的最新廣告近日出爐，他應是忙於工作而非出意外。

根據日媒《News Postseven》報導，竹野內豐2021年底合約期滿不再續約，決定離開待了26年的經紀公司「研音」，將演藝事業交給親姐協助打理，不過姐姐從未擔任過經紀人，竹野內豐也沒有創辦任何社群網站，導致演藝界人士難以聯絡上，電視台只好計劃掏出重金以便找人。

不過，竹野內豐應該只是跑去拍廣告，因為他和窪田正孝、高杉真宙合拍的男性保養品廣告，近日已經熱騰騰地出爐，且他的前東家「研音」曾透露，竹野內豐2022年敲定的工作，仍由研音代當聯絡的窗口，接下來將有連續劇《繼母與女兒的藍調 特別版（2022）》、化妝水／啤酒廣告等著釋出。