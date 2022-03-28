第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間28日上午在洛杉磯杜比劇院盛大登場，但典禮過程卻發生暴力事件，威爾史密斯（Will Smith）因不滿克里斯洛克（Chris Rock）向罹患掉髮症的老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）開玩笑，憤而衝上台掌摑，掀起國際熱議。面對台灣網友普遍支持威爾史密斯，美女主播張齡予卻逆風持相反意見：「出手傷人這應該是『普世價值』不能被容忍吧！」

張齡予稍早之前在臉書針對影帝威爾史密斯在奧斯卡動粗一事做評論，她表示開玩笑過頭是另一個層次的事情，但打人不應該被容忍，「我覺得無論任何理由、任何形式的暴力都不能被允許，更何況是一個意見領袖足以對大多數人有示範效果。」

這件事情也讓張齡予聯想到法國查理週刊總部槍擊案，當時兇手認為漫畫諷刺到他的宗教領袖，爆氣持槍闖入總部掃射導致十多人死亡，「我們難道可以因為對一個人有怎樣不滿，就去傷害別人、一旁的人還幫腔暴力行為嗎？」她抱持否定態度，並稱即便再「其情可憫」錯了就是錯了，在法律的角度仍有從輕量刑。

張齡予感嘆社會到底想給下一代哪種人生觀、道德觀？尊重各種意見的同時，也期盼大家更了解如何採取合法合理的方式捍衛自己。