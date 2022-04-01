Yes, had to warn my family! Kids were home alone and I knew they were not watching me on TV! They are safe. Thank you! Scary moment for me though, I was freaking out inside a bit. https://t.co/To8mPxibBh — Doug Kammerer (@dougkammerer) April 1, 2022

美國氣象專家卡默勒(Doug Kammerer)昨(31)晚間播報天氣預報到一半，突然拿出手機打電話回家，提醒家人趕快躲到地下室避難。過程一刀未剪全被錄下，如此出奇不意的舉動引來大批網友拍手叫好，紛紛留言「家庭第一!你做了對的決定。」、「偉大的父親是你。」、「還好最後一切平安。」

據外媒報導，一名任職於NBC新聞的氣象主播卡默勒昨(31)晚間一如往常進行氣象預報工作，他說明氣象局已經發出警告，一張風暴軌跡圖顯示，風暴待會就會經過「我家上空」，錯愕之餘，他連忙拿起手機打電話回家，語帶結巴的和兒子說道:「為了安全，你們趕快躲進地下室，10分鐘後再看情況。」說完情緒神轉換回歸工作崗位，向觀眾解釋「我得警告我的孩子們…」然後又繼續播報新聞。

隨後，卡默勒也在網路上公開這段突如其來的小插曲，逗趣的寫下:「沒錯，我必須提醒我的家人，而且孩子自己待在家，我知道他們不會看我的新聞…這是驚險的一刻，差點沒嚇死!」父愛大爆發的舉動，也引來網友紛紛留言:「真可愛!知道孩子們不會看老爸的新聞。」、「還好沒發生意外!」、「家庭第一，以你為榮!」