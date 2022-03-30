第94屆奧斯卡金像獎影帝得主威爾史密斯（Will Smith），因不滿身為主持人的克里斯洛克（Chris Rock）拿愛妻光頭開玩笑，氣到在典禮中賞了他一巴掌，震驚畫面嚇壞所有人，也引起正反兩派論戰，對此，資深音樂人許常德表示若不小心得付出代價，更舉例曾有台灣藝人被激怒後拿刀刺向對方，因此坐牢讓人生留下汙點。

許常德表示若威爾史密斯掌摑事件若發生在私下，被賞巴掌的人不一定不會回手，但打人的人可能會更衝動拿起身邊的東西，做出讓人難以挽回的悲劇，如果透過這樣結束玩笑霸凌的傷人行為，可能性是極有限，但若不小心恐要付出代價，他舉例就有台灣藝人在被激怒下，拿了桌上的刀刺向對方因而坐牢，不過由於這是在典禮上，言語霸凌者即使被打臉，也知道要忍耐並不提告，而且事後也不敢復仇，但現實人生被打臉的人可能惱羞成怒，甚至會找人暗算對方，從此變成長期戰爭。

許常德分析打人者若在情緒爆炸當下，做出失控的事或惹不起的麻煩，誰來擔憂衍生出的言論對孩子造成的衝擊，更點出「他不是聖人」這種論點最該小心，尤其被刺激的情緒若得到鼓勵，都是玉石俱焚的後果居多，若這種行為對老婆才是真愛，那造成的危機難道老婆不用分擔？更指出真愛若要這樣才能證明，那關係似乎過於薄弱，不然威爾史密斯不會再度道歉，畢竟這樣的事不應該被鼓勵。

對此，網友紛紛留言：「看到好多人認同他的『霸氣護妻』就覺得可怕」、「這一掌是警告，不然失控的腎上腺素不會只有一掌」、「威爾史密斯行為太過了, 畢竟克里斯不是威脅到他夫人的生命安全」、「動手就是不對，反對暴力」。