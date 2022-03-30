日本男神木村拓哉與工藤靜香的19歲愛女木村光希（Koki），甜美臉蛋加上高挑的好身材，讓她一出道就紅遍全亞洲，更有「最強星二代」的封號，近來為時裝雜誌拍攝的花絮照曝光，只見她造型突破以往尺度，一對傲人南半球直接露出半截，引起網友議論。

木村光希2018年以model身份出道後，立刻成為各大知名品牌的新寵兒，近來曬出為時裝雜誌拍攝的花絮照，只見她身穿剪裁大膽的黑色背心，胸口以下深U設計不僅露出結實腹肌，一對傲人南半球更直接露出半截見客，可以說是入行以來最大尺度，集時尚與性感於一身的裝扮，突顯出震撼的視覺效果，讓所有人看的血脈賁張，充滿無限遐想。

木村光希大方露出半截北半球見客，可說是入行以來最大尺度。（koki IG）

木村光希除了亮眼外貌，去年母親工藤靜香在instagram分享晚餐菜色，對身為掌廚人的她手藝讚不絕口，甚至曾說「看來什麼時候嫁人都行啦」，似乎相當期待女兒能早日出嫁，她在受訪時曾表示雖然很愛自己的工作，但總希望自己能早點安定下來，也期盼能夠成為像母親一樣的人，更表示自己如果有小孩，一定會問母親很多育兒訣竅，透露出想早婚的念頭。