因應春節期間屏東市區熱門景點吸引大量觀光人、車潮，屏東縣政府陸續啟用4場前瞻立體停車場外，並調整506A屏市假日觀光公車路線串連「勝利星村」、「屏東總圖」、「屏東縣民公園」等熱門景點及4座新建立體停車場。為鼓勵民眾多加搭乘利用，加碼祭出春節期間免費搭乘措施，歡迎外地或返鄉旅客透過停車轉乘方式，為自己及家人安排一場春遊小旅行。

屏東市區擁有南臺灣最美森林圖書館「屏東總圖」、榮獲各大世界景觀獎項「屏東縣民公園」、全台最美文創園區「勝利星村」，還有超萌巨大動物公園「屏東勝利公園」等最夯、最美景點！為避免連假期間旅客暴增造成市區道路壅塞，屏東縣政府將於春節前夕，陸續開放信義路立體停車場、幸福公園停車場、民生路立體停車場、屏菸1936文化基地立體停車場等4座前瞻停車場試營運，共增汽車1,446格及機車92格停車位。另為加強分流導引，製作交通資訊懶人卡，請民眾出門前先做好功課，避免塞在路上影響遊興。

屏東市4座前瞻停車場位置圖。(屏東縣政府交通旅遊處提供)

為讓民眾停好愛車後仍可前往屏東市內屏東總圖、屏東縣民公園、勝利星村、屏東演藝廳等各大觀光景點參觀，屏東縣政府調整506A屏市假日觀光公車路線，並以彩繪電動公車服務，如同串珍珠般串連起各大停車場及觀光景點，於春節期間加密班次及提供免費搭乘優惠措施，讓旅客春節期間來屏東虎停車！虎搭啦！

屏市假日觀光公車路線資訊(屏東縣政府交通旅遊處提供)

縣府交通旅遊處提醒，今(111)年計程車春節加成收費期間為1月28日起至2月6日止，計程車駕駛應按表收費每趟加收50元，請民眾搭車時應索取收據，並當場確認收費金額，以確保自身權益；另因春節期間通勤、通學需求較低，縣內小黃公車自1月31日起至2月3日止停駛，亦請民眾多加留意。(屏東縣政府交通旅遊處廣告)