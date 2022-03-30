鏡電視爭議延燒，立法院交通委員會30日舉行「近年新聞台爭議風談國家通訊傳播委員會審查制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會，民眾黨立委蔡壁如（見圖）會前再度提出質疑，根據調查發現，鏡週刊至少39人在鏡電視領錢，質疑這不是違法嗎？（劉宗龍攝）

立法院交通委員會30日召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會，民眾黨立委蔡壁如（見圖）發言。（劉宗龍攝）

「鏡電視」申設期間，爆發NCC要求補件30次、1個月換4個董事長等爭議，立法院今邀集NCC主委陳耀祥及學者專家，針對NCC的審照制度召開公聽會。民眾黨立委蔡壁如表示，鏡電視股東與董事綠油油一片，全是《鏡週刊》社長裴偉影子，如此明顯政商媒利益結構，NCC為何不查？如果查了，為何還核照？NCC要維護充滿邪惡的政商媒關係，這是台灣民主的悲歌，呼籲蔡英文總統讓黨政軍退出媒體。

鏡電視爭議延燒，時力立院黨團日前再對NCC提出質疑，除了鏡電視補件超過30次，一補再補，補到過為止，有護航疑慮之外，鏡電視每月支付150萬元顧問費給裴偉所擔任的停雲顧問公司，但該公司根本是間空屋，現場沒人辦公，質疑NCC審理鏡電視執照過程黑影幢幢，因NCC拒絕提供與鏡電視公文往返紀錄，將提案要求成立調閱小組。對此，在野國民黨、民眾黨團口徑一致贊同。

對此，立法院交通委員會今召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會。

參與公聽會的民眾黨立委蔡壁如表示，NCC是國家的，但NCC是如何維護媒體自由與受眾權益？最近NCC隔了10年給了鏡電視1張電視台執照，卻在2個月換了4個董事長，不但不符合公司治理，且背後充滿複雜的政商媒的關係。

蔡壁如強調，電視台是社會公器，當初NCC自己設定的規則，禁止裴偉跟裴偉的《鏡週刊》介入電視台營運，這是很清楚的寫在營運書。結果，當初裴偉擔任鏡電視董事長，卻是自己跟自己簽約，每個月從鏡電視付款給自己擔任董事長的公司150萬，這不是背信什麼才是背信。

蔡壁如說，看到鏡電視的股東與董事人員綠油油一片，全部都是裴偉的影子，就連電視台的編播系統，買得還不是國內慣用成熟的ENPS或BASIS系統，而是向中華電前董座鄭優擔任獨立董事的公司，花了6億5千萬購買章魚系統，而器材還沒驗收就付款5億，有哪家公司這樣做生意的？

「是不是電視台計畫成立之初，軟硬體設備採購早就分配好了，是不是鏡電視在成立之初，就已經把握拿到NCC執照？」蔡壁如說，裴偉每月領取自己的公司150萬，150位《鏡週刊》員工掛在鏡電視領薪，這麼明顯，NCC調查了嗎？看過鏡電視的財務報表嗎？有調查公文往返嗎？如果查了，為何還繼續核照給鏡電視？

蔡壁如說，當初核照的理由「維護電視台新聞獨立性與公平性」還存在嗎？如果已經人事皆非，媒體自由不在，NCC是不是該撤照？鏡電視如此明顯的政商媒利益結構，NCC為何不查？為何裴偉這麼有把握一定可以拿到電視台執照？還沒拿到執照，是不是AB套劇本都寫好了？

「裴偉與NCC的背後是誰？」蔡壁如說，很多人告訴她，你是小黨，你沒有能力反抗媒體，會被媒體修理，但她要說的是，新聞媒體的公正性與獨立性是民主的最後一道防線，如果今天NCC在維護媒體自由與受眾權益的背後，卻是充滿邪惡的政商媒關係，那麼這就是台灣民主的悲歌，呼籲蔡英文總統，讓黨政軍退出媒體吧。