民眾黨有兩顆太陽？ 柯文哲：至少還有人可紛爭 能解決就好

針對政壇盛傳，民眾黨內有兩顆太陽，分別是蔡壁如與謝立功，是否兩人職權分工不明確？黨主席柯文哲5日表示，選戰千變萬化，能夠分工明確當然是最好，每天要應付的事情太多，總是有三不管或灰色地帶，大家盡量把工作分清楚就好。

他認為，外面有批評不是壞事，人家說民眾黨內部紛爭多，他打趣說，民眾黨至少還有人可以紛爭，有的黨人愈來愈少，少到自己都快關門了。

柯文哲說，不是說有紛爭是好事，但有紛爭就把它解決，檯面上的紛爭都不可怕，最可怕是檯面下的紛爭，就像人前都握手，背後下毒手，這才可怕。

針對倒蔡聲浪，柯文哲則是力挺蔡壁如，他說，蔡沒問題的，有吵很好啊，就像他講的，檯面上吵的都不可怕，那種背後下毒手的才可怕。

柯文哲表示，民眾黨最好的地方就是有紛爭都在檯面上，有紛爭可以馬上解決，這就是為什麼民眾黨在過去兩年半以來是愈來愈大，其它黨都「奇奇怪怪」，這就是表面一團和氣，背後都殺來殺去，那才可怕。

這也顯示了不論外界怎麼批評，民眾黨只有變大沒有變小，1個健康的團體，它有問題都可以看得到，都可以解決，有問題卻不能解決才可怕。