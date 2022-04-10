俄烏戰爭仍在持續延燒，德國總理蕭茲表示正努力擺脫對俄國能源的依賴，但在停止自俄進口天然氣上暫無時間表。前民進黨立委郭正亮指出，德國出口競爭力強大的基礎是能源成本低，若不使用俄羅斯的管線輸天然氣，時間一長，因為能源成本增加企業恐怕會倒一堆，「現在都是政治人物在嘴硬」。

郭正亮10日在政論節目《新聞大白話》中表示，最近發生一件啼笑皆非的事情，日本首相岸田文雄說要抵制LNG(液化天然氣)，於是俄羅斯就說不按合約價賣給日本，若按市價賣，價錢會變成原本的6倍，於是岸田文雄就改口稱在天然氣項目上還是要和俄羅斯合作。

郭正亮直言，管線天然氣便宜到不行，甚至可以說，德國這10年來的經濟奇蹟、出口競爭力強大，還能帶動東歐發展，都和管線天然氣有絕對關係。現在要把管線天然氣砍掉，德國能源低成本基礎何在？這不只影響德國，還會波及東歐。雖然結果不是一兩個月看的出來，但過了三到六個月一定看的出來，「企業恐怕要倒一堆」，因為出口競爭力沒了。郭正亮坦言，「現在都是政治人物嘴硬，企業跟老百姓一下就受不了」。

郭正亮指出，在這當中，美國受害最小，但全球油品市場連動也會推升美國油價，「你去想一想歐洲有多可怕」，屆時恐怕會開始限電、暖氣不要開太暖，「就像敝國說冷氣溫度不要開太低，是同一個邏輯」。