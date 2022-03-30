小S在節目《小姐不熙娣》還原大S嬌羞認愛具俊曄的瞬間，未料卻惹毛前姊夫，汪小菲今（30日）凌晨在微博不滿在微博開酸小S：「是不是今天藥又吃多了？」又翻臉嗆小S有完沒完，「為了我的孩子，別欺人太甚！」而面對汪小菲不客氣開罵，小S也展現高EQ回應了。

汪小菲翻臉嗆開酸小S：「是不是今天藥又吃多了？」又酸小S有完沒完，「你姐都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」面對汪小菲不留情面地開罵，小S則以「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化。」回覆，而這句話的意思就是，別人毀謗我，與其與他辯解，不如寬忍他。別人欺侮我，與其提防，不如化解。

汪小菲微博全文。（圖／取材自汪小菲微博）

整起事件全因，小S在節目《小姐不熙娣》還原大S嬌羞認愛具俊曄的瞬間，並提到大S和具俊曄20多年前是在最相愛的時候被迫分開，所以他們彼此都留了很深的遺憾，讓汪小菲看了相當不滿，凌晨在微博發文開酸：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」

汪小菲隨後還在評論區冷嗆：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」汪小菲暴走發文引發網正反兩面評價，對此，汪小菲稍早則再補充：「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，你姐都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」

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