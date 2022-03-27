韓團「酷龍」具俊曄在本月初高調宣布閃婚24年前舊愛大S（徐熙媛），並隨即在隔日飛抵台灣，在大S的安排下入住距離她2.2公里，車程不到10分鐘的瀚寓酒店。20日凌晨，具俊曄在完成10天的隔離後，隨即在大小S助理的陪同下搭乘計程車前往大S位於信義區的豪宅，進行7天的自主隔離。

今（27日）是具俊曄完成自主隔離可以出關的日子，自早上8點開始大S住處有多輛轎車、廂型車出入，唯獨不見她和具俊曄的身影，至下午6點兩人都未離開住家，也因此兩人目前尚未在台灣完成結婚登記。大S所居住的豪宅「台北信義」原本戒備森嚴的保安人員，也在今日格外警戒，對於每部靠近的車輛、住戶、訪客都嚴格把關。

小S日前出席活動時透露曾向「姊夫」詢問是否熟識劉在錫、李鐘碩等人，近日，劉在錫在綜藝節目《玩什麼好呢》主動提及具俊曄與大S因為20年沒換電話重新聯繫上並閃婚的喜訊，「真的太帥了，像電影一樣」，也坦言想邀請具俊曄上節目分享愛情故事，不少網友看完後笑說：「小S有機會認識劉在錫了」、「追星成功」。