南韓團體「酷龍」成員具俊曄為了重逢新婚妻徐熙媛(大S),9日火速飛來台灣,完成10天隔離、7天自主健康管理後,與大S在台完成結婚登記。今(31日)具俊曄忽然在IG公開行程,原來是他將在4月8日以DJ身份於夜店「Ai」進行表演,這也是他來台的第一場公開活動。

具俊曄來台後一舉一動都備受關注,稍早之前他在IG用英文驚喜宣布:「See you soon in Club Ai in Taiwan!!! Apr,08,Fri」從照片中可以看到,具俊曄戴著毛帽和墨鏡,身穿黑色皮衣,身旁還有一條霸氣的金龍圍繞,形象非常帥氣,而海報中央也印上時間地點為「4月8日禮拜五、Ai NightClub」,讓許多網友眼睛一亮,湧入留言:「姐夫要登場了」、「天哪我的願望竟然成真」、「期待姐夫的演出」、「好興奮」。

具俊曄過去是南韓偶像團體始祖「酷龍」的一員,紅遍整個90年代,1998年更受邀參加玉女歌手蘇慧倫的邀請而來台演唱,大S當時就坐在台下,成為兩人戀愛的起點,但礙於南韓經紀公司的「禁愛令」,具俊曄只能在媒體面前否認戀情,大S被傷透後,這段異國戀情自然不了了之。

恢單的具俊曄忙著演藝活動,未料「酷龍」另一個團員姜元來2000年因車禍癱瘓,整團的人氣逐漸大不如前,具俊曄一度得到東大門開店賣衣服,但他熱愛音樂的心未曾抹滅,轉換跑道成為「DJ Koo」在夜店中表演,收入逐漸回穩,身家約有150萬美元(約4200萬元台幣),但夜店環境複雜,具俊曄曾被警方懷疑有吸毒之嫌而經常上報,所幸多次的檢測皆為陰性,才終於還他清白。

具俊曄這次來台最重要的事就是跟大S完成台灣的登記,他出發前曾向媒體透露預計待上2個月,回韓時也會帶著大S,不過徐媽曾在臉書激動寫下:「啊呸,不要來搶我的女兒、兒子、我啄死你」,似乎是不滿意具俊曄想帶大S回南韓,所以具俊曄未來生涯規劃是留台或返韓,都成為大眾關注的焦點。