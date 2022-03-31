南韓團體「酷龍」成員具俊曄為了重逢新婚妻徐熙媛（大S），9日火速飛來台灣，完成10天隔離、7天自主健康管理後，與大S在台完成結婚登記。今（31日）具俊曄忽然在IG公開行程，原來是他將在4月8日以DJ身份於夜店「Ai」進行表演，這也是他來台的第一場公開活動。

具俊曄來台後一舉一動都備受關注，稍早之前他在IG用英文驚喜宣布：「See you soon in Club Ai in Taiwan!!! Apr,08,Fri」從照片中可以看到，具俊曄戴著毛帽和墨鏡，身穿黑色皮衣，身旁還有一條霸氣的金龍圍繞，形象非常帥氣，而海報中央也印上時間地點為「4月8日禮拜五、Ai NightClub」，讓許多網友眼睛一亮，湧入留言：「姐夫要登場了」、「天哪我的願望竟然成真」、「期待姐夫的演出」、「好興奮」。

具俊曄過去是南韓偶像團體始祖「酷龍」的一員，紅遍整個90年代，1998年更受邀參加玉女歌手蘇慧倫的邀請而來台演唱，大S當時就坐在台下，成為兩人戀愛的起點，但礙於南韓經紀公司的「禁愛令」，具俊曄只能在媒體面前否認戀情，大S被傷透後，這段異國戀情自然不了了之。

恢單的具俊曄忙著演藝活動，未料「酷龍」另一個團員姜元來2000年因車禍癱瘓，整團的人氣逐漸大不如前，具俊曄一度得到東大門開店賣衣服，但他熱愛音樂的心未曾抹滅，轉換跑道成為「DJ Koo」在夜店中表演，收入逐漸回穩，身家約有150萬美元（約4200萬元台幣），但夜店環境複雜，具俊曄曾被警方懷疑有吸毒之嫌而經常上報，所幸多次的檢測皆為陰性，才終於還他清白。

具俊曄這次來台最重要的事就是跟大S完成台灣的登記，他出發前曾向媒體透露預計待上2個月，回韓時也會帶著大S，不過徐媽曾在臉書激動寫下：「啊呸，不要來搶我的女兒、兒子、我啄死你」，似乎是不滿意具俊曄想帶大S回南韓，所以具俊曄未來生涯規劃是留台或返韓，都成為大眾關注的焦點。