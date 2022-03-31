汪小菲昨（30日）因不滿小S（徐熙娣）在節目中分享大S（徐熙媛）與具俊曄重逢和相愛的過程，凌晨在微博飆罵、取關小S：「是不是今天藥又吃多了？」還不准孩子叫具俊曄爸爸，火速掀起兩岸三地熱議。汪小菲為何這麼火？原來他的餐廳25日被大陸政府罰錢，難怪心情不美麗。

汪小菲2年前在北京創業開新餐飲品牌「麻六記」，目前營運狀況不錯，陸續在大陸開了幾家分店，甚至推出宅配服務，讓民眾透過網路下單就能吃到好菜色，他的母親張蘭也經常開直播協助宣傳，更聲稱汪小菲因開多家餐廳，為大陸創造不少工作機會。

汪小菲的餐廳被大陸環保局罰錢。（圖／微博@汪小菲）

汪小菲的餐廳被大陸環保局罰錢。（圖／微博）

想不到今（31日）爆出麻六記25日被大陸生態環保局罰了1.4萬元人民幣（約台幣6.3萬），原來北京城東分店被驗出油煙排放量超過標準，因此吃上罰單。雖然罰款金額對汪小菲來說應該不大，但多少影響到餐廳的形象，加上汪小菲遭開罰後6天就公開指控小S，被部分網友認為根本把小S當沙包發洩，不禁冷嘲熱諷：「被罰錢了，難怪這幾天心情不好，在微博暴走」、「經營不善遷怒」、「還是好好經營餐廳吧，不要總是讓家裡的事登上熱搜」。

小S日前在節目《小姐不熙娣》首次提起大S和具俊曄當年在最愛的時候，因有不得已的苦衷被迫分手，兩人的心中都留下遺憾，緣份兜轉多年又回來，決定把握並珍惜日後的相處時光，而這段預告在微博廣傳，主題標籤還是「小S猜到大S具俊曄在一起了」。

汪小菲30日凌晨轉PO這段預告，怒酸小S：「是不是今天藥又吃多了？」、「你姊都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」面對網友酸他離婚了還管前妻一家，汪小菲在微博留言區解釋：「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離5次，我現在回去是自取其辱，玥兒是我的肉，箖是我的兒子」，言下之意就是不同意具俊曄成為2個寶貝孩子的繼父。

被前姐夫公然痛罵的小S，昨高EQ地回應：「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化。」並取消今天的發片記者會。