40歲汪小菲離婚大S（徐熙媛）後日前曾怒表態，不願和大S生的小孩認具俊曄叫「新爸爸」，讓他排斥的原因是什麼？近日有網友挖出新關鍵，發現具俊曄和汪小菲的繼父竟意外「撞臉」，兩人不但戴眼鏡又都是光頭，外形神似到讓人傻傻分不清楚，直說難怪汪小菲會不高興。

日前，大S的前夫汪小菲先是在微博發文罵小S（徐熙娣），後來又寫下：「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸」，突如其來的偏執發言引各界熱議。近日有網友發現汪小菲的繼父竟然「撞臉具俊曄」，且傳出他和繼父的感情其實並不融洽；一家三口曾被媒體捕捉到出席晚宴同桌吃飯，但汪小菲和繼夫全程無交流，照片曝光後讓網友傻眼直呼：「難怪汪小菲要氣大S」。

汪小菲和繼父一起出席晚宴。（圖／取自綜藝館長微博）

微博上近日瘋傳汪小菲繼父的照片，他的繼父名叫「田益賓」，是名攝影師兼藝術家，汪母張蘭和第一任老公汪則翰離婚時，汪小菲僅6歲，隨後母子倆移居到加拿大打工生活。後來據悉前夫已另組家庭，張蘭自己則結識了外號「老六」的田益賓，生活低調的田益賓和具俊曄一樣喜愛音樂；張蘭雖然沒有再婚，卻和田益賓一起共同生活了20幾年，堪稱感情非常穩定的一對伴侶。

張蘭(左)和田益賓感情穩定 。（圖／取自微博）

不過，從小父母離異讓汪小菲的童年生活很不快樂，和這位繼父的相處也稱不上融洽，一家三口曾被媒體捕捉到出席晚宴同桌吃飯，汪小菲與這位繼夫全程無交流，甚至可說臉色有些難看。如今大S宣布再嫁「酷龍」前男友，具俊曄光頭、戴眼鏡的形象，竟然跟田益賓十分神似，網友挖出兩人對比照，驚呼：「又是光頭？這可怕的輪迴」、「怪不得汪小菲最近情緒不穩，兩個光頭」、「我的天，婆媳倆再婚品味一樣！」、「又是光頭眼鏡，汪小菲的繼父和他孩子的繼父也太像了吧，天意輪迴」，都對汪小菲之前「不許叫新爸爸」的一番言論恍然大悟。