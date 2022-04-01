馬上就是清明節4天假期，但基隆重啟新冠疫情，目前尚未看到降溫跡象，基隆市長林右昌強調，已經要求產發處與觀銷處，在市場、夜市、觀光景點等處，加強巡察口罩配戴狀況，餐廳嚴禁逐桌敬酒，民意代表不要參加公祭、聚餐、活動，但基隆童話藝術節照常舉辦，但加強防疫措施。

林右昌表示，因應清明連假，市場、夜市、觀光景點等地點，全面加強口罩巡察，所有人必須口罩戴好戴滿，所有餐廳加強宣傳落實實聯制等，在出入口與包廂門口都要張貼公告，加強防疫宣導，同時禁止逐桌敬酒，只要離開自己座位就要戴回口罩，餐廳相關業者要加強人流管制。

基隆童話藝術節勢必聚集許多家長與幼童，基隆童話藝術節卻照常舉辦；林右昌說明，針對基隆童話藝術節曾經說明過，會縮小實施規模，戶外展覽照常，但兒童展演相關活動會取消；另外，城市博覽會目前為止仍照原規畫籌備，原本就有防疫計畫，也會隨著疫情滾動式檢討。

同時林右昌提醒，連假期間民意代表最好不要參加公祭與聚餐等相關活動，民眾如果有掃墓行程，因疫情比較嚴峻，建議大家能夠分流，原訂4月9日有民間團體在基隆舉辦的馬拉松活動，約有3000名選手參加，已經協調將延期到6月左右，後續辦理期間民眾應注意主辦單位通知。