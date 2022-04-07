新北今新增111例確診，10例新增足跡相關採檢陽性、86例居隔採檢陽性、15例居隔陰轉陽，新北市長侯友宜表示，與三峽相關案也有28人、中和相關案4人、基隆相關案3人、北市相關案31人、桃園相關案1人、新竹市相關案2人、台中相關案1人、台南相關案2人、屏東相關案1人、花蓮相關案2人，與外縣市相關共43例。

侯友宜表示，大家關心的三峽個案23396，疫情已穩定當中，中和個案22598衍生案例則接近傳播鏈，強調新北市有全國最多的社區篩檢站，呼籲民眾善用居家快篩，再到社篩站，才能阻斷隱形除播練，新北成立社篩站迄今累計篩檢53萬5192人次，篩檢量全國最高。

侯友宜指出，3月23日到4月5日，採檢開放過程中慢慢看到社篩量增加，期間篩檢2萬1317人，陽性率110人、陽性率0.52％，新北會不斷擴大匡列採檢，而從三峽專案分析，採檢陽性個案數裡面，81％無症狀，2成有輕微症狀，送到泰山檢疫集中檢疫中心收治6天後，收治87人，無症狀的31％、發病喉嚨痛養26％、發燒只有3.7％ ，可見還有很多傳播鏈在社區是沒有症狀。

侯友宜說，Omicorn傳播速度快、輕症居多，新北除不斷擴大匡列採檢，並呼籲民眾落實自我健康間測，鼓勵快篩，一二三劑都要打， 65歲以上長者要趕快打疫苗，未完成接種不要參加集會活動或人多地方，口罩不要拿下來、勤洗手、加強環境清消。