新北今確診數爆增至264例，首次未公布個案症狀及案號，新北市衛生局表示，若全國個案數破千例時，將不再公布足跡。

副市長劉和然表示，隨著疫情升溫，清零已不可能，如今是足跡到處都有，過去公布足跡的做法已不再適用，反而可能讓民眾誤以為只有公布的足跡場所才有危險，市府內部已達共識，只要全國每日本土確診個案數突破千例時，將不再公布足跡。

衛生局表示，隨著本土確診個案急速攀升，社區感染已經呈現多點傳播，確診個案足跡遍及各個生活領域，現在公佈的確診案例，經過發病、確診到公佈，都已經經過了幾天，加上Omicron病毒傳播速度非常快速，因此當全國個案數達千人以上時，足跡不代表只有哪裡有風險，而是處處都要有防疫意識。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內漸漸走向科技防疫，實聯制礙於後續還要處理，希望用「台灣社交距離APP」取代，因此考慮確診數達千人以上時，不再公布足跡。