農曆三月迎媽祖！大甲媽祖將於8日深夜11時起駕，有鑑於新冠肺炎本土疫情延燒，光田醫院骨科醫師嚴可倫特製作遶境大補帖，7日呼籲如果想要陪媽祖走一段、為疫情祈福，就要做好防疫與各式裝備的準備；今年務必打滿3劑疫苗換3 OK識別證，才能參與遶境隊伍移動保平安。

嚴可倫指出，進香必備口罩耳塞，除最基本的防疫用途，宗教盛事很常見的香灰、煙霧，都容易造成口鼻不舒服；藉由口罩可大大降低不適；建議依照自己預計參與的天數加上預備用量（髒了、溼了）來準備口罩。並可準備耳塞放口袋，則可以避免鞭炮的威力太大導致聽力的傷害。

「信用卡不如健保卡」！嚴可倫說，因遶境過程沿路都有熱情信眾，食物、飲水都相當充足，不會有太多的花費；但萬一身體不適需要就醫，卻發現忘了帶健保卡，日後還需跑一趟醫院辦理退費相當麻煩；如果疫苗識別證一時找不到，也可出示健保卡上的貼紙來證明疫苗接種紀錄。

嚴可倫表示，信眾還可準備輕便的推車，食物、水、衣物、睡袋、帳篷、雨衣、環保杯、常用藥物等，往往重量不輕，長時間下來不論背著或是手提，勢必導致肩頸、甚至下肢關節的疲累不適；有經驗的信徒多會自備輕便的小推車，讓路程更輕鬆舒適。

熱情的信眾都喜歡「鑽轎底」保平安，甚至出現「搶轎」來討吉利等，但疫情期間往往可能造成信眾的群聚、密度太高，將有使疫情升溫的隱憂。嚴可倫建議，雙手合十取代「搶轎、鑽轎」，心誠則靈又能兼顧防疫；特別是必須配合使用餐盒等，讓信眾可以減少群聚共食，同時避免邊走邊吃。