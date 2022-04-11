不爽沒戴口罩遭勸阻 黑衣男酒醉暴打5醫護1警衛

新北市36歲徐姓男子、24歲李姓男子今（11）日凌晨酒後駕車送李妻到新店區慈濟醫院急診，因未戴口罩遭保全人員勸阻進入，2男竟動手攻擊1名保全及5名女護理人員，還口氣很大揚言要讓「醫院不用開了」！新店警分局獲報派員到場，以現行犯將2人逮捕，以違反醫療法及公共危險將2人送辦。

據了解，李男妻子凌晨因腰部不適到醫院急診，在急診室門口李、徐2男未戴口罩即欲入內，保全人員遂要求2人戴上口罩，2人態度惡劣要求現場買口罩，保全說明並無販售，此話激怒李、徐2人，衝上前毆打保全，一旁護理人員見狀紛紛上前制止，李妻也大喊「不要打了！」但2人不聽勸阻，甚至將保全打倒在地，口中飆罵三字經，還揚言讓「醫院不用開了」！

警方獲報後線上警網火速趕抵，與保全、護理人員一同將2名暴民壓制，2人不斷掙扎，態度依然囂張，直到警方將2人上手銬逮捕，2人似瞬間酒醒，帶回派出所時已溫馴的像貓，低頭不發一語。

警方調查，徐、李2對夫妻本在李男家中聚餐飲酒，席間李妻腰傷復發，遂由徐男酒後開車前往醫院急診，2嫌因不服規勸戴口罩即毆打1名保全、5名護理人員，所幸6人僅皮肉輕傷，均對徐、李提出傷害告訴。

偵訊後，警方以違反醫療法將2人移送法辦，另徐男酒後駕車，酒測值達1.02mg／l，也以公共危險罪嫌送辦。

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