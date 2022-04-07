近日台灣新冠肺炎疫情又升溫，已經連日破百確診數，昨天甚至有281例，創2022年單日新高，北台灣的部分，以新北市的115例為最大宗，甜心主播李昕芸對此po文，坦言天天觀察確診者足跡，發現離自己好近，真的是頗擔心。

李昕芸的公司位於內湖，這幾天看確診者足跡，直呼：「疫情根本燒到自家公司門口，三不五時都有內湖賣場的確診者足跡，中獎率超高」，唯一值得慶幸的是，都是擦身而過，並非她經常走動的地點。

李昕芸提醒眾人，雖然「與病毒共存」是國際趨勢，但大家別往了前車之鑑，以美國作為例子，他們在與病毒共存之前，付出了慘痛代價，累積上百萬人因染疫亡故，她表示先前常聽到對疫情不以為然的人說，確診死亡率很低，「但根據統計，2021年美國死於新冠肺炎的人數，比車禍、流感、糖尿病、中風加起來的死亡人數還多，實在不能輕忽」。

李昕芸自首，先前有一次她趕著出門，上了車覺得怎麼臉上涼涼的，才發現自己沒戴口罩，而這時距離她出門已經快20分鐘，「整個過程都沒人告訴我，也沒感受到異樣眼光，當下我真的是自己嚇出一身冷汗，怎麼會如此粗心」。

但她覺得更可怕的，是某些人是刻意鬆懈，連聚餐都懶得使用公筷母匙，因此李昕芸藉由po文提醒大家，該做好的防疫不能少，保護自己也保護別人，「還沒打疫苗的朋友們，在身體允許的情況下，獻出你的手臂吧！讓我們一起平安渡過疫情」。