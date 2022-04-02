小S日前在節目上還原大S認愛具俊曄瞬間，未料惹毛前姊夫汪小菲，直接在微博開嗆：「是不是今天藥又吃多了？」接著砲轟：「為了我的孩子，別欺人太甚」，更強調「不允許我不認識的人讓他們叫爸爸」，沒想到被眼尖網友發現已經刪文，狂酸：「發現輿論不向著他時就會刪文」。

大S再婚舊愛具俊曄後，與一雙兒女將組成一家四口的幸福家庭，這讓汪小菲難以接受，在微博寫下：「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離五次了，我現在回去是自取其辱」，接著強調：「玥兒是我的肉，箖是我的兒子」，強調兩人的父親只有他一個，此舉讓網友認為他過於情緒化，直指只在乎自己的「父權特權」，再次引發爭議。

汪小菲已經將日前的留言刪除。（微博）

面對網路不斷質疑的聲浪，汪小菲已悄悄將此留言刪除，沒想到被眼尖網友發現，紛紛留言：「已為刪掉大家就會忘記你說過什麼嗎」、「標準的敢做不敢當，只要風向不對就趕緊刪除」、「看來面子焦慮大於爹權焦慮」、「發之前就應該想到結果」，對他的行為相當不認同。

張蘭眼見兒子近來受盡委屈，表示相當心疼，再度於直播中為他打氣：「委屈受多了，就海闊天空，什麼事兒你都看開了」，但也不禁感概：「壓力是無奈的，矛盾是難免的。心情是可以多變的。向前看，都會海闊天空」。