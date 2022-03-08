「這該怎麼辦？」一名女網友與男友交往2個月，日前她發現自己懷孕1個月，但同時男友的前任女友也找上門，稱已懷孕3個月，還要求男友與她復合，並登記結婚，猶如八點檔劇情的經歷火速引起網友熱議。

一名女網友在論壇《Dcard》感情板發文，透露與30歲男友交往2個月，兩人發生性行為時均有戴保險套，只是疑似保險套品質不好，她不小心懷孕，發現時已經1個月。

原PO說，男友在6日晚間卻突然向她坦白「前女友懷孕3個月」，對方的家長有意將小孩留下來，要求男友與前任復合並登記結婚；而男友同時搞大她與前女友的肚子，猶如蠟燭兩頭燒，心情很煩也完全不曉得該如何處理。

原 PO認為，男友的前任懷孕時間很奇怪，質疑女方說謊亂認小孩爸爸，不然就是男友瞞著她與前任見面，還在文末吶喊，「煩的應該是我吧…你決定跟她在一起，那我怎麼辦？我肚子裡的小孩怎麼辦？是直接叫我拿掉的意思？」

女網友在網路上吐露煩惱，引起網友熱議。（翻攝自Dcard）

文章曝光後，離奇的經歷引起網友熱議，不少網友留言回應，「聽你這樣一說，我也不太知道要怎麼辦，但我知道你頭上好像綠綠的」、「你很綠，然後你還在考慮回收」、「一王二后的全家福」、「不要當綠色回收桶」、「你要確定前女友的孩子是你男友的如果不是就好笑了」；也有網友真心建議，原PO不該因為懷孕而結婚，需要仔細審視自己是否想與對方走一輩子，以及願不願意生子。