1名男網友分享，岳母婚前說老婆是母胎單身，他婚後將房、車登記在老婆名下，結果他日前登入老婆的雲端相簿，發現裡面竟有老婆跟不同男子拍下的性愛影片，才發現一切全是場騙局。不少網友留言表示：「快去驗一下性病跟小孩子的DNA」。

1名男網友日前社群網站《Dcard》發文寫下，他與老婆是透過雙方母親介紹認識，兩人結婚5年，育有2子，房子買在老婆名下；起初相識時，岳母介紹老婆是母胎單身，老婆也表明討厭會去夜店的男生，他原以為會一直過平淡的生活，直到前陣子，老婆電腦壞掉借用他的筆電，把所有個人帳號與密碼都存在他電腦中，一切開始慢慢變調。

日前妻子帶小孩出門時，原PO按耐不住好奇心，登入妻子的雲端相簿，想查看兩人過去交往的照片，結果，登入後竟看見老婆在兩人交往以前的夜生活照片，以及與其他男子性交的影片。

原PO當下心裡覺得毛毛的，但他想起岳母曾說「現在國中生都不一定是處女了，我女兒是母單女，你以後買房子要買她的名字。」才驚覺一切都是騙局，因為房子買了，登記老婆名下，頭期款還是原PO爸媽出的，按照法律可能拿不回來，婚後新車登記在老婆名下，錢都歸妻子管，自己僅是每月向老婆領1萬元生活費，實在不知道該如何是好。

網友們看完貼文後紛紛留言：「是說這算詐欺了吧」、「岳母跟妻子真的很噁心欸」、「諮詢律師朝結婚詐欺的方向打官司看看吧，先不要讓她知道你去諮詢律師，小孩也可以去偷偷驗DNA看看、「比較納悶，老大都4歲了，也就是說你們結婚至少快5年，還沒加上交往時間，這麼長的時間她還不把證據刪一刪？」、「所以告訴各位男性朋友，婚前協議的重要性，不容忽視」。