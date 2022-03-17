越南一名男子因為太過貧窮，而遭到妻子拋棄，沒想到他參加婚禮時，買的5張彩券竟全部中獎，贏得共75億越南盾（約新台幣932.6萬）的獎金，成功翻轉自己的人生，變成富翁的男子並未因此驕傲自滿，反而做起善事，幫助其他經濟困難的人。

根據外媒報導，53歲男子胡梅（Huu Muoi）過去和妻兒過著貧窮的生活，每天都要擔心是否能溫飽，還住在一間經常淹水的小棚屋內，家裡只有幾畝小農田，全家人都希望能有好收成，以免挨餓，晚上胡梅還會到河邊抓魚或螃蟹加菜，一部分則拿去販賣，換取金錢或醬油。

為了分擔家庭的經濟重擔，胡梅的兒子讀到國三時，就到胡志明市打工，但他的老婆再也無法忍受這種貧窮的生活，毅然決然地離開了他。離婚後的胡梅還是很窮，他萬萬沒想到，自己竟會因為平時就有的買彩券習慣，人生發生翻天覆地的變化。

2013年9月，胡梅參加一名朋友小孩的婚禮，當時有個小販過來懇求大家買彩券，但所有人都搖頭拒絕，他於心不忍，只好一口氣買下5張彩券，回到家後胡梅很快就睡著，直到晚上醒過來才想到下午買的彩券，於是拿出來兌獎，看到彩券上的數字，他還以為自己喝醉了，一次又一次的確認過後，才敢相信5張彩券全部中獎的事實，而且每張獎金15億越南盾（約新台幣186.5萬），一共獲得75億越南盾（約新台幣932.6萬）。

胡梅從貧民搖身變成富翁的消息震驚全村，他送給鄰居幾十箱啤酒和許多肉，同時開始做起慈善，不但買大米分給學生和窮困的工人，還捐錢幫忙修復當地3座橋樑，他也為自己蓋了一棟大房子；胡梅透露自己沒錢的時候，受到很多人的幫助，所以當他有錢的時候，也必須做點事情來幫助他人，「多虧中獎，我擁有以前不敢想像的生活」。