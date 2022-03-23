時序進入越南年度股東會旺季，企業陸續發布今年業務績效展望，至目前為止，數字大多偏向樂觀，根據調研機構統計，在胡志明股市掛牌企業第一季獲利年成長11～15％，交出亮眼表現，有助投資者信心提升。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據越南證券交易所統計，截至2月包括國內外投資者在內的越南證券帳戶總數，已累積超過470萬戶，自去年初以來大幅成長65％。儘管農曆新年假期較長，今年2月境內投資者新開證券賬戶逾21萬戶，月增逾1.6萬戶。且累計前二個月，境內投資者共開立證券帳戶超過40.5萬戶，平均每月新開戶數20萬戶，顯示境內投資人看好越南股市長線發展。

日盛越南機會基金研究團隊指出，全球股市在俄烏戰事、聯準會升息、通膨高漲影響下，顯現震盪劇烈，統計今年以來截至3月10日，MSCI世界指數下跌9.2％，但越南胡志明指數逆勢上揚0.9％，代表市場對越南的經濟展望、企業獲利、外資投資等皆保有信心。

儘管1月中小型股修正較大，但2月之後股價反彈明顯，越南股市近期遇下跌時，常跟隨成交量放大，顯示市場低接買盤強勁，也是正面訊號。預估今明二年越南全體上市公司的獲利成長率可望達23％及19％，股市本益比將回落至13～14倍之間，看好越南股市的低評價優勢，可望於第三季顯現，第二季任何拉回都是布局好買點。