高雄無照杜姓女保母在2015年與高姓男友共同照顧1歲多男童，但卻以捏臉、搖晃椅子、拍打頭部、扳開嘴巴餵水，不讓睡覺等方式凌虐致死，高男依傷害致死罪判刑11年10月定讞，杜女部分，最高法院維持高雄高分院更二審判決，依對兒童犯傷害罪判刑3年6月確定。

40歲的杜女未領有褓母證照，她在2015年6月起收費受託，除了每周一及周二外，全天照顧照顧1歲多的男童，但她與高姓男友卻以手指彈打男童右耳及鼻樑，並毆打男童還以雙手抓住其頭部快速左右搖晃，致未滿2歲的男童受傷。

之後，杜女將男童交由高男照顧後，高男變本加厲，拿菸給男童吸食、對其彈射橡皮筋，凌晨時段以捏臉、搖晃椅子、拍打頭部、扳開嘴巴餵水、撥弄下巴、拉耳、抓起身體使其坐立之方式不讓被害人睡覺等當照顧行為，致男童神經性休克死亡。

高雄地方法院一審及高雄高分院二審都認定高男傷害男童致死，杜女只構成傷害罪，上訴後，最高法院將高男判囚11年10月定讞，杜女部分撤銷發回更審。

高雄高分院更一審改認定杜女理應預見男友虐打恐致死，卻與對方多次商議凌虐方式，並未加以阻止，屬傷害致死罪共犯，重判她11年10月，上訴後撤銷發回，高雄高分院更二審改依傷害罪將杜女判處3年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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