中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，流鼻血掛急診常被他人認定是「浪費急診資源」，但一名男童流鼻血4個小時無法止血，身上有多處不明瘀青，掛急診檢查才發現是「不明原因血小板缺乏紫斑」，令他感慨地說，「常被認定浪費醫療資源的情況，有些時候沒有這麼單純，背後潛藏著其他危險的疾病。」

謝宗學昨（9）日於個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，清晨6點是值夜班最累的時刻，都已精疲力盡，某日清晨7點，突然接到檢傷的電話說，一名男童主訴流鼻血不止，本來以為又是止血不正確的個案，但男童家長卻說孩子半夜睡到一半，右側鼻孔血流近一個小時，無法止血，到其他急診看診止血後，返家又開始流鼻血，前前後後超過4小時。

謝宗學聽完男童的病史後，認為狀況不太對，親自幫男童止血，但10分鐘過去，鼻孔仍持續出血，直到將浸泡過腎上腺素注射液的紗布塞入鼻腔，鼻血才慢慢止住。家長透露，男童過去並沒有相似狀況，更沒有發燒或其他症狀。

謝宗學替男童做深入檢查，發現膝蓋、手肘內側及軀幹胸部都有瘀青現象，他直覺不是單純鼻腔問題，並進一步抽血檢驗，沒多久就接到檢驗科通報危險值電話，正常人的血小板的總數值應該是15萬，但男童卻只有6千多，診斷是「不明原因血小板缺乏紫斑」，他趕緊將男童送到血液科治療。謝宗學提醒，常被認定浪費醫療資源的情況，很可能會隱藏某些特殊疾病，因為有些時候事情沒有這麼單純，背後潛藏著其他危險的疾病。