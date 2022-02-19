警察在燈會會場設置臨時派出所宣導。(警方提供)

2022年中台灣元宵燈會在台中文心森林公園盛大展開，燈會以「台中虎耶YA」為主題，規畫5大燈區，超過30座燈組、20多座動態燈組及花森好市文創市集，10米高的「虎爺主燈」非常吸睛；更特別的是星期六、日台中市政府警察局與樂高城市警察合作的犯罪預防宣導活動，人潮更是盛況空前，吸引許多全家總動員攜家帶眷前往 。

警方指出，日前台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員張雅惠執行文心森林公園燈會守望勤務，聽到活動現場廣播一名年約5歲柯姓男童，身著紅褲黑色上衣與母親走散，張員聞訊立即與現場臨時派出所員警兵分多路展開地毯式搜尋，由於夜間賞燈人潮眾多，燈區腹地範圍廣大，找尋不易。

張員靈機一動，想到最受歡迎的樂高展區，常會有許多小孩駐足，一個箭步衝往該區，果不其然看到符合特徵的小男童，獨自1人在樂高布置展區玩耍。小男童看到警察阿姨詢問，才發現媽媽不見了，驚慌失措淚水在眼眶打轉。張員一邊安撫男童情緒，一邊請服務台廣播，男童母親聽間廣播後趕來會合，一看到男童緊抱不放 ，心中充滿不捨。

員警見狀除提醒家長勿讓孩童離開視線外，並贈送一個小提燈予男童，雙方打勾勾要聽父母的話，不可以隨意亂跑，遇到危險要記得趕緊向警察求助，家屬對於員警貼心舉動感謝不已。

第四分局提醒近期發生多起元宵賞燈孩童走失案件，民眾帶兒童外出時，應隨時注意其動向，切勿讓其離開視線，以免走失；同時亦要灌輸年幼兒童自我保護觀念，並適時向外求助，降地危險發生機率 。