2022台灣燈會將在2月28日於高雄衛武營主燈區謝幕，主辦單位交通部觀光局邀請12個國內團體演出，包括人氣樂團告五人、饒舌歌手大支等，當天下午4時45分至晚上9時30分，於主燈前的舞台帶來精采表演，歡迎旅客參與。

觀光局表示，今年燈會表演有更多樣以吸引觀眾，閉幕節目裡規劃不同以往的內容，例如人氣樂團告五人、饒舌歌手大支、以阿卡貝拉方式演唱的尋人啟事樂團、新古典室內樂團所演出的音樂劇「阿嬤的歌本」。

為呼應台灣奧運選手的好表現，這次閉幕表演也邀請極至體能舞蹈團以奧林匹克五色環、繽紛色彩的彩蝶為舞台道具，象徵蛻變飛翔的港都，並以強烈對比的配樂帶來精彩的舞蹈，也有築夢者舞團及OA街舞團，以霹靂舞結合科技電音、花式特技的街舞表演。

除新穎表演外，還有傳統的元素，包括谷方當代箏界、HPS舞蹈劇場、楚殷舞團，以傳統與現代的表演結合，呈現臺灣過往傳承及創新重生的藝術活力。另外亦有希望合唱團及祖韻文化樂舞團以原民樂舞展現台灣原住民族群對於生命的熱情活力。

觀光局長張錫聰說，感謝參與燈會的全體團隊，同仁在防疫期間努力，讓民眾能放心賞燈會。燈會即將謝幕，邀請民眾把握最後機會，前往觀賞2022最璀燦的藝術饗宴，尚未使用國旅券的民眾，也歡迎用券暢遊高雄。