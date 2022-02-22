中台灣元宵燈會溫馨閉幕舞蹈表演。（台中市政府提供）

中台灣元宵燈會閉幕戰鼓團表演。（台中市政府提供）.

2022中台灣元宵燈會自2月12日隆重開幕，20日晚上9時文心森林公園「台中虎爺」最後一場主燈秀依舊湧現賞燈人潮。台中副市長令狐榮達在和平國小、泰雅原舞工坊、威勁龍獅武術戰鼓團等在地舞團與現場民眾的陪伴下，觀賞最後一場主燈秀。令狐榮達今天說，今年燈會全區圍設且管制容留人數為全國首例，嚴格防疫政策下，仍累積近百萬人次入園賞燈。

令狐榮達說，市府同仁從過年前就投入大量時間與人力，犧牲平假日休息及與家人相處時間，配合2022中台灣元宵燈會防疫政策，在防疫優先不拚賞燈遊客人數的前提下，加強圍設並實施4進4出人流管控機制；落實園區容留人數管制，搭配入場防疫措施，創造民眾安心賞燈的環境，守護市民健康。

令狐榮達指出，感激參觀民眾高度配合入場秩序排隊、掃描實聯制QR Code、量測體溫及手部消毒，賞燈期間佩戴口罩、維持社交距離、不飲食，雖然對於民眾賞燈有些許不便，但也共同與台中市府創下史無前例、嚴格防疫管制，完成疫情期間大型活動順利舉辦的美好紀錄。

觀旅局表示，今年因新冠肺炎疫情影響，民眾雖然少了邊走邊吃邊逛的方便，但多了更多專注賞燈、拍美照的愉快體驗。今年打卡熱點無疑是高10公尺的主燈「台中虎爺」，一改老虎兇猛霸氣，身穿舞王潮服、張開雙臂歡迎動物精靈及大朋友、小朋友一起跳舞，堪稱「台中第一Dancing King」。

「虎威笙風」燈區的12生肖舞者們，也共襄盛舉來到文心森林公園參與舞會，還有「大地糧心」燈區戴著斗笠的稻草農夫與超萌蔬果踢踏舞者歡慶豐收。在圓滿劇場入口處的「台中虎耶YA」燈組，也是拍照打卡人氣王，森林與城市共榮願景可說是全體市民共同的期許與嚮往。

賞燈民眾認為，2022中台灣元宵燈會相當有質感，也感受到主燈秀用心的設計概念。細究主燈場景，寓意雋永，沉浸式劇場體驗設計，樹木煙囪燈群描繪出城市發展與生態復育的共生共榮樣貌。