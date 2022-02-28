台中市政府在2019年稽查台中火力發電廠放流水，7次查獲懸浮固體超標，依違反「水污染防治法」開罰234萬餘元，台電提起行政訴訟，最高行政法院判台電敗訴，全案確定。台中市環保局長陳宏益今天回應表示，中火燃煤要加速汰換，燃煤機組污染物轉移到廢水，造成高汚染，中火管理如走鋼索，稍一不慎嚴重超標。他強調，台中市捍衛環境正義，汚染成本絶不能由全民或環境承擔。

台中市環保局長陳宏益表示，最高行政法院的判決突顯三個重點，第一、民眾生活品質及生態環境保護，不容置疑；第二、燃煤真要加速汰換：為了將燃煤機組的污染物從空氣裡面水洗出來，很多汚染物轉移到廢水中，造成中火廢水高汚染不易處理，中火管理如走鋼索，稍一不慎嚴重超標；第三各大污染改善務必加速加快、持續投資：台中市府為捍衛環境正義，將再針對各大汚染源加嚴各種排放標準，汚染成本絶不能由全民或環境承擔。

台中市府在2019年間查獲台中火力發電廠的汙水流水懸浮固體超標開罰234萬多元，台電不服而提起行政訴訟，台中高等行政法院判台電敗訴，台電再提上訴，最高行政法院仍維持原判，全案確定。

環保局表示，台中市針對空污防治採「先公後」、「先大後小」監督管理措施，空污季並針對大型固定污染源執行聯合稽查工作。台電中火是台中市大型固定污染來源，環保局自2019年監督放流水共查獲中火7次超標，同年4月10日查獲懸浮固體項目72mg／L，超標1.42倍，處分新台幣234萬6000元。

環保局指出，水體中懸浮固體濃度過高容易造成魚類呼吸受阻而死亡，影響水生植物行光合作用，破壞環境生態，中火違規情節確實重大。