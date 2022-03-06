3日發生全台大停電，早餐店除了冷藏設備受影響外，繼續摸黑營業，顧客用手機持續關注停電的最新消息。（張鎧乙攝）

303大停電和近日各地的小規模停電、跳電引爆民怨，國家供電能力與穩定再受各界質疑。核四前廠長王伯輝直言，電力備載容量就是一個數字遊戲，不要把所有責任都推給基層員工，官員應出面解決能源政策問題，「政策錯誤沒人怪，有什麼事就怪基層員工」；同時，他看了303大停電的調查報告後指出，龍崎變電所才是這次大停電的問題核心。

王伯輝今天(6日)透過連線的方式，在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，有一位自己的老同事，寄給他興達電廠出事的報告，他看到報告後十分感慨，直言這份報告沒講到問題的重點。

王伯輝指出，星星之火可以燎原，燎原才是最重要的，不能說以後不會星星之火，燎原要怎麼堵住，這才是電力公司的課題。面對事實，讓國人知道沒關係，大家都會支持你，「不能說做事情的人都犯錯，興達組很努力，結果都怪興達組」。

王伯輝坦言，這問題還包括另一個層面，也就是太陽能發電在中午和晚上之間的缺口要怎麼補？當時是說備載容量有20幾%，但這其中包括慣常水力和抽蓄發電，但台電又不敢讓這些發電方式運作，因為晚上可能會沒電，這就不是備載了，還有環保限制加入備載，所以這個備載容量，其實是一個數字遊戲。

王伯輝認為，政治干預專業就會發生很多事情，所以他希望政治不要干預專業，也不要太怪這些星星之火，基層員工常常會面臨多做多錯的窘境，但其實有很多時候是因為政策錯誤導致大停電，「政策錯誤沒人怪，有什麼事就怪基層員工」。

王伯輝還發現，這次的報告中主要是提到興達電廠的部分，但卻沒怎麼提到龍崎變電所，這部分才是真正問題的重心，甚至也有國外專家對他說，為何台電不檢討龍崎？王伯輝呼籲，不要怪罪基層員工，官員要有擔當，政策有偏差就勇敢出來解決，才是國家之福。