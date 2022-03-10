今年3月3日興達電廠開關場事故，全台549萬用戶大停電災情，也是總統蔡英文執政以來第5次大停電事故，消基會表示，近期接連爆發的全台停電災情，恐怕敲響台灣未來缺電的警鐘，這也代表我國電力供應不穩的危機，尤其執政黨去核太快，且綠能未達預期進度，政府應檢討，而不是把所有錯誤都丟給台電承擔。

消基會董事長黃怡騰說，3月3日大停電後，許多消費者向消基會反映，政府應為全台的民用消費用電者權益把關，不應採取「重工業，輕民生」的調配，用犠牲民生用電消費者的權益，來穩定工商用電。

黃怡騰提及，在此次大停電後，有地方民意代表詢問，是否可以使用消保法委託消基會代表消費者來打「團體訴訟」，並提出損害賠償，但由於電業法規限制，停電有損害時台電應給予補償，且不適用損害賠償，因此若要執行難度恐怕甚高。

黃怡騰呼籲，政府應重新檢討能源政策，是因為去核去的太快？綠能建設太慢？智慧化電網？或是台電管理待加強？政府應給民眾一個交待，或是成立第三方的「獨立電業監管機制」，不要讓專業的電力規劃被政治的口水淹沒。

消基會財務長陳智義說，近5年已發5次大停電事故，國際已對台灣觀感不佳，尤其現在才3月尚未進入盛暑，憂心今年中至年底還會發生多少次停電事故。