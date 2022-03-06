衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前證實，目前剩餘的279餘萬劑高端疫苗將在本月20日開始陸續到期，最終會在7月全數過期，坦承若來不及打完就會全部銷毀。國民黨青年部前副主任詹為元獻祭給陳時中，說可以將這些疫苗提供給台北市民做到府施打的服務。

行政院長蘇貞昌日前率行政團隊赴立法院進行施政報告並備質詢，其中關於高端疫苗的統計，目前僅施打205萬餘劑，加上送給索馬利蘭的15萬劑，採購的500萬劑還剩下279餘萬劑，國民黨立委萬美玲質詢時想知道這些疫苗的後續處理方式。

陳時中坦言，剩餘的高端疫苗有部分會在本月20日後陸續到期，其餘效期可持續到6、7月，若屆時仍未施打則會進行銷毀；而針對當初合約還剩下的500萬劑，陳時中則說「目前沒有考慮要買的打算」。

詹為元昨（5）日在臉書發文，說要向陳時中獻策一計，指出目前剩餘的高端疫苗數量有279萬劑、台北市民共264.6萬人，既然陳時中極力推崇高端，剛好又想要選台北市長，不如推動「台北市民享受高端疫苗到府施打服務」，每人配給一劑，照顧市民的同時又能消耗高端疫苗，一箭雙鵰，「你看看台北市民買不買單？」