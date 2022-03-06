台中市中區興中街6日下午驚傳大樓火警

台中市中區一棟住宅大樓6日發生火警，5名民眾受傷。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市中區興中街一棟地上7層、地下一樓的住宅大樓，6日下午4時30分發生火警，警消獲報到場救援，其中1名住戶不耐火場高溫，從高樓墜下重傷，目前共有5名傷者送醫治療、皆意識清楚，火勢侷限逐層搜索中。

台中市消防局指出，6日下午4時30分本市中區興中街一棟集合住宅火警，其建築物為地下1層地上7樓RC構造頂樓加蓋。

消防局據報現場3樓有煙冒出，有民眾受困，立即派遣8單位消防車、含救護車共22輛85人，前往現場搶救。

現場指揮官回報濃煙竄出請求支援，立即布線搶救，目前5名傷者送醫治療、皆意識清楚，火勢侷限逐層搜索中。

中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭指出，收治一名年約50多歲的男性傷者，到醫院時意識還清醒，這名傷者表示「跳下去時摔在一台機車上面」。

陳維恭指出，這名男性傷者檢傷四肢仍能活動，但是臉部撕裂傷，還要檢查是否有吸入性嗆傷。

平等澄清醫院收治這起火災送來的兩名男性傷者，一名50歲邱姓男子的雙手出現多處撕裂傷，幸好傷口不大，頭髮則有灼傷以及嗆傷情況，血氧濃度偏低有呼吸喘症狀，先提供氧氣治療。

另一名54歲鄧姓男子右手右膝出現擦傷，在平等澄清醫院治療，目前生命跡象穩定。