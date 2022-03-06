台中市中區興中街6日下午驚傳大樓火警

台中市中區興中街6日下午驚傳大樓火警。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中民宅大火多人受困 1住戶不耐高溫墜樓。 （中部記者爆料網提供）

台中市中區興中街一棟地上7層、地下一樓的住宅大樓，6日下午4時29分發生火警，警消獲報到場救援，驚傳1名受困住戶不耐火場高溫，在消防人員尚未布署安全逃生氣墊，就當場跳下，另有4名住戶送醫急救，其中2人送中國附醫救治；墜樓男子，目前無生命危險，男子意識清醒，腰椎及顏面受傷，四肢擦挫傷

台中市中區一棟大樓6日發生火警，警消緊急將傷者送醫。（中部記者爆料網提供／盧金足台中傳真）

台中消防局指出，已經派遣中區、大誠、信義分隊及第七大隊，出動消防車8輛、救護車1輛，人員31名，由中區分隊分隊長李震雁帶隊前往搶救。