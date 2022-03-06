影》台中民宅大火住戶爬鐵窗逃命 1人難忍高溫墜樓撿回一命 17:332022/03/06 中時新聞網 張達智 、中時、 張妍溱 、 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中大火傳民眾墜樓。（讀者提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市中區興中街6日下午驚傳大樓火警 台中市中區興中街6日下午驚傳大樓火警。（讀者提供／張妍溱台中傳真） 台中民宅大火多人受困 1住戶不耐高溫墜樓。 （中部記者爆料網提供） 訂閱影音： 中時新聞網 台中市中區興中街一棟地上7層、地下一樓的住宅大樓，6日下午4時29分發生火警，警消獲報到場救援，驚傳1名受困住戶不耐火場高溫，在消防人員尚未布署安全逃生氣墊，就當場跳下，另有4名住戶送醫急救，其中2人送中國附醫救治；墜樓男子，目前無生命危險，男子意識清醒，腰椎及顏面受傷，四肢擦挫傷 台中市中區一棟大樓6日發生火警，警消緊急將傷者送醫。（中部記者爆料網提供／盧金足台中傳真） 台中消防局指出，已經派遣中區、大誠、信義分隊及第七大隊，出動消防車8輛、救護車1輛，人員31名，由中區分隊分隊長李震雁帶隊前往搶救。 缺電讓中火火力全開 國民黨：空氣品質更惡化 蔡其昌甩鍋盧秀燕 台中自由路五金電料商圈「五金拍很大」競標 民眾搶便宜 #台中 #墜樓 #中區 #興中街 #民宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中搶攻市議員席次 民眾黨、時力積極提名 04:102022/03/05 地方新聞 台南再現赤崁署光 里長讚觀光加乘100分 04:102022/03/05 地方新聞 大聯盟沒球打 MVP哈波喊話王建民 「中信兄弟需要我嗎」 08:252022/03/06 體育 律師音樂夢 演出薩克斯風不忘推廣法治觀念 10:492022/03/06 寶島 表揚身障體育有功人員 中市府推動身障運動風氣 16:182022/03/05 寶島 告五人台中力挺傻子與白痴 因看蔡依林搭便車而結緣 13:462022/03/06 娛樂 國道4號、台74線串聯交通網 助攻台中外圍房市 16:222022/03/06 寶島 李大中：西方雖挺烏克蘭 但對設禁航區愛莫能助 11:202022/03/06 政治 等公車也可以很詩意 中市智慧型公車站牌很藝文 14:152022/03/06 寶島 大陸對台總體方略 須完善涉台法律 04:102022/03/05 產業財經 好天氣迎新家 花東、自強新村原民歡喜入新厝 16:162022/03/06 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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