台中市興中街大火釀成6死悲劇，9日舉行招魂儀式，根據了解，火災罹難者包括，66歲廖女、64歲陳男、63歲張女、42歲葉男、43歲廖男、65歲許女等，華梵禮儀公司指出，今天分為上午3名及下午2名罹難者家屬，在火災現場舉行招魂法會，並免費為5名火災身亡的罹難者辦理後事；另64歲陳姓罹難者家屬則以其他宗教方式完成後事。

現場罹難者廖女及張女、葉男家屬到場招魂，大家紅著眼眶，手拿捧位，聲聲喚家人上車。葉男的弟弟自新北南下要帶哥哥回家，擲筊1次應允；張姓女罹難者的女兒從台南趕到台中，現場跟著法師招魂喊媽媽的名字，則2次應允。

另廖姓女罹難者胞姐昨天從高雄趕上來台中，現場激動地說，「你不要待在這兒，跟著走、幫妳安葬」廖姐姐擲筊6次應允，5人罹難者家屬決定將舉行聯合奠儀。

下午為65歲許姓女罹難者的女兒及43歲廖姓男罹難者的2名弟弟，都從南部到台中將參加招魂法會。