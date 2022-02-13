台南市白河區木屐寮十七戶南天宮新春期間舉辦擲筊比賽，祭出66萬6666元創業金最大獎，今日舉行決賽，從下午1點半比到4點左右才比出勝負，來自高雄的陳柏帆連擲12個聖筊居冠，抱回方府千歲66萬6666元創業金，另外還有17名6聖筊以上者也獲得6666元發財金。

十七戶南天宮去年新春擲筊比賽頭獎是貨櫃小木窩，今年頭獎是現金66萬6666元，主委方張金鳳表示，擲筊比賽全數獎金，是由多位受到方府千歲庇佑的信眾自由認捐，南天宮沒有花到半毛錢。

十七戶南天宮今年為期3周的擲筊比賽，只要999元點燈就能參加，吸引超過上千人試手氣，共有300多人擲出2個聖筊進入決賽。13日下午決賽南天宮廟埕兵分五路「一拚高下」，期間一移工擲出10個聖筊，引起現場一陣歡呼。

經激烈比拚，最後由來自高雄市陳柏帆連擲12個聖筊，拿到「方府千歲加持」的66萬6666元創業金，移工以10個聖筊居次，與其他6筊以上參賽者分別獲得6666元發財金。

抱回66萬6666元創業金的陳柏帆表示，新春期間特別到南天宮拜拜走春，補財庫點燈，參與擲筊比賽，當天順利擲出兩個聖筊取得決賽資格，今天決賽擲出12聖筊，讓他覺得相當驚喜，拿到創業金他也當場捐出6萬6666元給南天宮，同時承諾明年前往南鯤鯓進香時，會先到南天宮贊炮表示感謝。