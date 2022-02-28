雲林縣北港鎮堤防上「修齊亭」涼亭，記錄228事件中遭槍決的6名民眾，以及1名英年早逝的里長，合稱「七善爺」，地方耆老表示居民原本希望建廟供奉，但因戒嚴時期事涉敏感，因此改為建造涼亭，每年農曆7月為「七善爺」普度，28日一些民眾特地來涼亭獻花，追思當年的受難者。

今年為228事件75周年，各地都有相關追思會，北港堤防上「修齊亭」涼亭，旁邊解說牌記載228事件「七善爺」的故事，亭內有人置放花束，追思6名228受難者與1名里長，沒有集會儀式，只有民眾主動前往緬懷先人，顯得格外低調。

前北港鎮長張勝智表示，228事件當時地方士紳為維護治安組織治安隊，帶領者為許壬辰，除了治安隊外還有1支自衛隊，由葉啟城與余炳金帶隊。許壬辰主張鎮內不能有戰事，因此眾人退到山區，途中遭國民政府軍攔截，許壬辰當場死亡，余炳金則與其他人被押回北港堤防槍決。

90歲北港許姓耆老說，6名地方人士被槍決時，他約13歲，平常在北港堤防旁河川地放牛，遠遠看見一些人跪在堤防上，隨後傳來陣陣槍聲，後來他走到槍決現場，只見地上躺著5男1女，血跡斑斑，即使已過了這麼多年，現在回想起來還是覺得很可怕。

許姓耆老指出，當時北港地區還有很多人莫名被捉走，從此沒有再回來過，每個人都生活在恐懼中。228這段歷史已有許多記載，但他希望將自己的親身經歷說出來，希望大家記取教訓，不要再發生這種歷史悲劇。