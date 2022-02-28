2019年台中火力發電廠超量排放廢氣和廢水被台中市開罰234萬，台電不服抗告，日前法院二審定讞，中火必須要繳交罰款！市議員羅廷瑋今天指出，這是遲來的正義，還給台中市海線居民遲來的公道。台電公司對判決低調表示，尊重司法判決，針對當時懸浮固體濃度未符合放流水標準，台中電廠已完成改善並經覆驗合格。

羅廷瑋表示，當年中火不顧台中市政府撤銷火力發電機組的執照，擅自啟動機組發電，所以他來到台中火力發電廠前搭帳篷絕食抗議，表達台中市民的憤怒及不滿。日前法院判決確定，中火必須要繳交罰款給台中市政府，這是遲來的正義。

羅廷瑋說，自從市長盧秀燕上任以來，致力於改善台中市的空氣品質，延續林佳龍市長的生煤管制條例，希望降低台中火力發電的碳排量，還乾淨空氣於民，經過3年多的努力，他有感受到空氣漸漸在改善。

羅廷瑋指出，中火一年被查獲4次超標，造成魚類呼吸受阻而死亡，並影響水生植物行光合作用，情節確實重大，判台電敗訴，最高行政法院日前維持原判，全案確定。

羅廷瑋強調，法院的判決是遲來的正義，但也是一個非常關鍵性的判決，也在提醒蔡政府要檢討能源政策，不該犧牲人民的健康來換取電力，因為這樣是天理不容。