2020年總統大選前，在台灣引起軒然大波的王立強共諜案，中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦雖遭台北地檢署不起訴，但檢方另依違反《洗錢防制法》罪起訴2人，台北地院24日判處2人無罪。北檢表示，待收到判決書後，再研議是否提起上訴。

至於2人涉共諜案違反《國家安全法》部分，台灣高檢署今年1月28日將發回台北地檢署續查。檢方另偵辦中。