涉洗錢案遭起訴 向心夫婦今判無罪 檢：研擬上訴 11:212022/02/24 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020年總統大選前，在台灣引起軒然大波的王立強共諜案，中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦雖遭台北地檢署不起訴，但檢方另依違反《洗錢防制法》罪起訴2人，台北地院24日判處2人無罪。北檢表示，待收到判決書後，再研議是否提起上訴。 至於2人涉共諜案違反《國家安全法》部分，台灣高檢署今年1月28日將發回台北地檢署續查。檢方另偵辦中。 捲入販毒洗錢尚待審 瑞信又遭爆陳年黑料惹議 高雄霖園醫院聯合病人詐健保、理賠17人被訴 #向心 #無罪 #洗錢案 #台北地檢署 #檢方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 檢廉查弊案 宜蘭縣政府祕書長遭約談 16:562022/02/22 政治 女友、祖母離奇失蹤 阮哲夫遭控「行李藏10顆人齒」殺人獲無罪 10:272022/02/24 社會 買信義區豪宅被控洗錢 向心夫婦今獲判無罪 11:132022/02/24 社會 台東市區倉庫不明原因起火 2人輕傷送醫 03:522022/02/24 社會 《金融》會計師事務所洗錢防制 金管會盯上2缺失 08:352022/02/23 財經 女在群組自稱確診衰被檢舉法辦 檢方查一紀錄還清白 13:102022/02/23 社會 林姿妙被聲押後交保 李貴敏：國家機器力量割喉割到斷 18:022022/02/23 政治 檢偵辦宜蘭縣政府貪汙弊案 林姿妙及女兒遭聲押禁見、兒子200萬元交保 03:242022/02/23 政治 少女檳榔西施控老闆硬上 畫面曝「兩人微笑聊天」判無罪 14:122022/02/23 社會 創意變調！潮牌MF翻玩LV 設計者、負責人雙起訴 19:142022/02/22 社會 感情糾紛起爭執 健身教練疑悶死女友後自戕 09:222022/02/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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