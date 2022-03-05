依台中市環保局空品監測全市16個監測站，15個都由紅燈轉為「普通」的黃燈，只有大里區還是橘燈。（摘自台中市環保局空品監測網／盧金足台中傳真）

5日中火降載至66％至80％，依台中市環保局空品監測全市16個監測站，15個都由紅燈轉為「普通」的黃燈。（台電提供／盧金足台中傳真）

中火近日都維持7座燃煤機組發電，發電量約7成左右，但3日興達電廠事故後為緊急發電，中火7座機組發電量均提升至9成5以上迄今，4日加開燃油緊急備用機組運轉發電，造成空汙加劇，5日中火降載至66％至80％，依台中市環保局空品監測全市16個監測站，15個都由紅燈轉為「普通」的黃燈，只有大里區還是橘燈，霧茫茫情況改善，太陽也露臉了。

環保局表示，依據相關預報資料，此波空品不良恐至3月6日午後才會大幅減緩，提醒市民朋友隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動，避免戶外長時間活動，出外應戴上口罩

台中市環保局監測中火並要求於空汙期間應實施降載，近日西半部空品不良，環保局為減緩空汙，要求中火等大型汙染源降載減排，但在0303興達停電事件中，中火發電量由原來全廠54％電力負載提升至近70％，導致汙染排放增加11％

3日大停電後，發電量一度飆高到95％以上，5日中火降載已下降至66％至80％，環保局要求盼台電妥善調配各地能源，維護中部地區民眾健康。

依台中市環保局空品監測網顯示，至5日下午2時顯示，全市16個監測站，其中15個已由紅燈轉為「普通」的黃燈，僅大里區監測站目前還是橘燈「對敏感族群不健康」。

環保局長陳宏益指出，依據中火煙囪的汙染物監測設施數據顯示，中火硫氧化物及氮氧化物的排放量於空汙期間不減反增，讓此波擴散不佳的空汙事件明顯加重。

為因應這波空品不良，市府持續執行相關應變措施，包括協調中龍公司安排動力、生石灰、礦泥拌合等工場進行定修及歲修，調整產能及加強減排，降載12％產能。