「2022台灣燈會」熱鬧登場，睽違20年再度回到高雄，除了有愛河灣、衛武營雙主場，現在衛武營內部廳院場館也推出多檔新春系列精彩活動！青年局轄下自造者空間M.ZONE大港自造特區，自即日起至2月28日於衛武營樹冠大廳3樓，期間限定推出「自造光工場」親子手作活動，應景推出3項好玩有趣的光影新體驗，最適合全家大小一起熱熱鬧鬧玩手作。

青年局張以理局長(右一)與衛武營簡文彬總監(右二)一起體驗自造光工場活動，製作專屬的小提燈。(高雄市青年局提供)

青年局局長張以理指出，為強化青年對藝術創作產業的瞭解，不僅有轄下青創空間培育專業自造技術人才，未來將會推出更多表演藝術培育課程，此次更透過於衛武營辦理的「自造光工場」活動，開啟與國家級藝術中心合作的第一步，期許未來與衛武營有更進一步跨領域的合作，讓學子在學期間即能認識表演藝術產業發展趨勢及所需技能。

小朋友們與青年局局長張以理(後排中間右)、衛武營總監簡文彬(後排中間左)一起展示自製小提燈成果。(高雄市青年局提供)

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬也表示，除了與青年局一起策畫「自造光工場」，衛武營近期也特別策劃「時尚衛武營」展覽，邀請4位台灣設計師展出作品，並推出聯名商品，歡迎全台民眾也利用賞燈機會一起到衛武營來欣賞衛武營各項精彩活動。

本次「自造光工場」活動將持續至2月28日，活動內容包含3項手作體驗項目：從彩繪玻璃紙投影、自組會發光的紙板獨角獸，以及由M.ZONE獨家設計開模、結合真空成型機一體成形的老虎燈籠，活動報名資訊可至衛武營官網https://www.npac-weiwuying.org/index或青年局官網https://youth.kcg.gov.tw/Default.aspx (雄青資源-找活動)查詢。